Украина до конца марта получит кредит на 200 миллионов канадских долларов

Министр финансов Наталья Яресько 25 марта подписала кредитный договор с Канадским экспортным агентством на сумму 200 миллионов канадских долларов (158 млн долл. США).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, средства привлекаются сроком на 5 лет по ставке 1,43% годовых и должны поступить 31 марта 2015 года.

Ранее Кабинет министров сообщал, что в рамках выполнения программы привлечения внешних заимствований, заложенных в госбюджете на 2015 год, намерен привлечь кредит в размере 200 млн канадских долларов.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2015 год предусматривает привлечение государственных заимствований в размере 293,836 млрд грн. Внутренние заимствования предусмотрены в размере 112,866 млрд грн, внешние — 180,970 млрд грн, или 11,5 млрд долл. по курсу Национального банка Украины. 279,678 млрд грн займов предусмотрено по общему фонду госбюджета, 14,157 млрд грн — по специальному.

Объем погашения государственного долга в госбюджете на 2015 год оценивается в 158,88 млрд грн, в том числе внешнего - 97,6 млрд грн, внутреннего - 61,270 млрд грн.