В Кабмине назначили ответственную за контроль над использованием международных кредитов

Министерство экономического развития и торговли назначило выпускницу школы права и дипломатии Флетчера и основателя Global Education Leadership Елену Трегуб главой департамента международной помощи.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра Саша Боровик.

«Уже через короткое время каждая международная программа помощи станет прозрачной для общества и возможной для выполнения в реальном времени. Каждый доллар будет учтен, каждый пропущенный украинской командой срок будет контролироваться», - написал Боровик.

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Также чиновник отметил, что министерство планирует активно взаимодействовать с Центром противодействия коррупции и другими неправительственными организациями в сфере контроля за средствами, предоставляемыми Украине в качестве международной помощи.

«В наших силах принести прозрачность в управление и расходование средств», - сообщил Боровик.

Мої вітання Олені Тригуб, випускниці школи права і дипломатії Фледшера та засновника Global Education Leadership, яка оч... Posted by Sasha Borovik on 25 березня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства экономического развития и торговли Айварас Абромавичус пригласил американских и канадских консультантов приехать в Украину и помочь министерству стать более эффективным и менее забюрократизированным.

По словам главы Минэкономразвития, аналогичные консультанты из США, Канады и Германии уже работают в Министерстве финансов и их работа приносит положительные результаты в контексте эффективности министерства.