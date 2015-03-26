Гривня на межбанке укрепилась на 11 копеек
12:24, 26 марта 2015Финансы
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Украинская валюта к середине торгов выросла до 23,64 за доллар.
REUTERS
В четверг, 26 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,49/23,64, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,94/26,11, по отношению к российскому рублю – 0,4160/0,4190.
По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 23,6223 грн/долл., к этому часу было заключено 14 соглашений на сумму 3,85 млн долл.
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Как собщал УНИАН, в среду, 25 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,50/23,75.
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