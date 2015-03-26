Санкции США против России приняты навсегда - вице-президент «Роснефти»

Есть два императива, из которых сейчас надо исходить. Первое, что санкции, во всяком случае, американские, приняты навсегда, и второе – по России принято окончательное решение, сказал в эфире «Русской службы новостей» вице-президент «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев.

Читайте такжеТуск пообещал России "дальнейшие меры" в случае ухудшения ситуации на востоке Украины«Оно принято как бы по Путину и по существующей системе власти в России. Но надо понять, что с уничтожением этой власти будет уничтожена Россия, потому что второй раз эти грамотные товарищи на эти грабли уже не наступят, когда они решили, что Россия сама справится с самоуничтожением», — пояснил он.

По словам Леонтьева, перед страной стоит очень серьёзный вызов: «Если мы выживем, мы победим, это одно и то же. Но для этого надо сильно поменять существующие правила».

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