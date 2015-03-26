Официальный курс гривни вырос до 23,50 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 26 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2350.0799 (с 25 марта – 2355.7021);

100 евро – 2581.5628 (с 25 марта – 2579.4938);

10 российских рублей – 4.0951 (с 25 марта – 4.0083).

Читайте такжеУкраинцам пообещали доллар по 22-24 гривни в течение четырех летКак сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 23,49/23,64 против 23,50/23,75 вчера вечером.