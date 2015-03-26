НБУ опубликовал декларации о доходах руководства - Гонтарева заработала 26 миллионов

По данным НБУ, совокупный доход, задекларированный главой регулятора за прошлый год, составил 26,288 млн грн, из которых заработная плата составила 1,511 млн грн. Наибольшую сумму дохода глава НБУ получила от отчуждения ценных бумаг и имущественных прав.

Согласно сообщению, Писарук в 2014 году задекларировал 3,729 млн грн совокупного дохода, из которого 639,476 тыс. грн составляет заработная плата. Смолий в 2014 году задекларировал 18,359 млн грн совокупного дохода, Рашкован – 1,440 млн грн, Сологуб – 839,072 тыс. грн.

«Все остальные должностные и служебные лица Национального банка Украины будут проходить проверку с 20 апреля 2015 года по 30 июня 2016 года согласно утвержденному Национальным банком Украины графику. По мере того как будет проходить проверка, будет осуществляться и публикация их деклараций», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в 2013 году задекларировала 3,853 млн грн совокупного дохода.

В частности, в 2013 году глава НБУ получила заработную плату, другие выплаты и вознаграждения в размере 1,018 млн грн, а также доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 541,8 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 2,285 млн грн, доход от передачи в аренду имущества – 8,05 тыс. грн.