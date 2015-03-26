Гривня закрыла межбанк на отметке 23,55 за доллар

В четверг, 26 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,40/23,55 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,57/25,73 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4090/0,4110 грн/рубль.

Читайте такжеОфициальный курс гривни вырос до 23,50 за доллар

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,4703 грн/долл., к этому часу было заключено 220 соглашений на 157,80 млн долл.