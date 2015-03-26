Госдолг Украины сократился на $10 миллиардов

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 28 февраля 2015 года составила 58,119 млрд долл., что на 10,796 млрд долл., или на 15,66%, меньше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в феврале по сравнению с январем выросла на 501 млрд грн, или на 45,01%, - до 1,614 трлн грн.

Государственный и гарантированный государством внешний долг в феврале снизился на 126 млн долл., или на 0,11%, – до 38,037 млрд долл. и составил 65,45% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг снизился на 10,667 млрд долл., или на 34,69%, – до 20,082 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в феврале сократился на 9,9 млрд долл., или на 16,79%, – до 49,426 млрд долл., что составляет 85,04% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе внешний долг составил 30,337 млрд долл., внутренний – 19,086 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 28 февраля составил 8,693 млрд долл., в том числе внешний – 7,700 млрд долл., внутренний – 992,470 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 января 2015 года составила 68,911 млрд долл., что на 883 млн долл., или на 1,26%, меньше показателя на начало месяца. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в январе по сравнению с декабрем выросла на 12 млрд грн, или на 1,09%, - до 1,113 трлн грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в 2014 году выросла в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.