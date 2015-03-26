Каждое второе отделение ПриватБанка работает вечером или в выходные, а терминалы самообслуживания и Приват24 - круглосуточно

Как сообщила пресс-служба банка, из 2 500 отделений ПриватБанка, после 18-00 открыты для клиентов 338 крупнейших отделений, а 997 банковских офисов ПриватБанка работают как в будни, так и выходные дни.

В любое время суток получить все необходимые услуги - переводы, платежи, погашение кредитов и другие услуги можно через банкоматы и терминалы ПриватБанка, адреса которых можно уточнить на сайте http://privatbank.ua/map. Без праздников, перерывов и выходных работает Интернет-банк Приват24 и мобильные приложения П24, через которые можно оплатить любой счет, купить билет на транспорт, получить и отправить перевод, пополнить депозитный счет и много других услуг.

"ПриватБанк допускает появление провокационной и фейковой информации о банке в ближайшие дни со стороны пророссийских сил и СМИ", поэтому мы просим клиентов внимательно проверять информацию о банке - сообщили в пресс-службе ПриватБанка. - К счастью, наши клиенты уже давно научились отличать правду от сплетен и сохранять спокойствие".

Как отмечают в банке, корпоративные клиенты ПриватБанка, в том числе государственные предприятия и компании, могут распоряжаться средствами на своих текущих и депозитных счетах в режиме 24/7 и в любой точке Украины и мира как через персональных банкиров, так и с помощью онлайн банка Приват24, получить доступ к счетам можно через мобильное приложение Приват24 Business.

Найти отделения ПриватБанка, работающих вечером и в выходные, можно на сайте банка или здесь.