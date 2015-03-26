Евросоюз возьмет деньги в кредит, чтобы одолжить их Украине

Условия получения Украиной от Европейского Союза 1,8 млрд евро кредита будут согласованы в Меморандуме о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Напоминается, что вчера, 25 марта, депутаты Европейского парламента одобрили планы ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 1,8 млрд евро, чтобы помочь Киеву сократить краткосрочный дефицит платежного баланса. Евросоюз займет эти деньги извне и предоставит их Украине по той же процентной ставке. Выделение этих средств будет связано с обязательствами со стороны Украины проводить структурные реформы для решения проблем, вызвавших нынешний кризис.

Европейская комиссия привлечет деньги на международном рынке облигаций и даст их в долг Украине без каких-либо дополнительных процентов - по той же процентной ставке, которую ЕС должен оплатить своим международным заемщикам.

Кредитные условия должны быть еще согласованы между ЕС и Украиной в Меморандуме о взаимопонимании. Документ обязывает Украину внедрять программу реформ, направленную на устранение основных слабостей, которые привели к возникновению нынешнего дефицита.

Проект договора предусматривает, в частности, осуществление реформы управления государственными финансами, проведение антикоррупционных мероприятий и внесение изменений в управление налогами. Кроме того, в нем говорится о реформах в энергетическом и финансовом секторах, а также о мерах по улучшению бизнес-среды. Как только Евросоюз и Украина подпишут соглашение, деньги будут направлены в госбюджет Украины. Две трети согласованной суммы должны быть предоставлены до конца 2015 года; последний транш - в первом квартале 2016 года.