64% украинцев ожидают ухудшения экономической ситуации в этом году - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии и представленного на пресс-конференции.

Значительного улучшения ситуации ожидает 0,6% респондентов, некоторого улучшения - 9,3%. Еще 17% респондентов считают, что экономическая ситуация не изменится, а 9,5% не смогли ответить на вопрос.

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Согласно опросу, среди жителей Запада страны 51,6% ожидает значительного или незначительного ухудшения ситуации, а значительного или незначительного улучшения - 13,2%, в Центре - 62,7% и 12,4% - соответственно, на юге - 74,5% против 7,1%, на Востоке - 71,6% против 5,5%, среди жителей Донбасса - 74,8% и 0,8% - соответственно.

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Опрос был проведен в период с 26 февраля по 11 марта 2015 года.

Методом личного интервью были опрошены 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах во всех регионов Украины, кроме Крыма.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на неоккупированной территории.