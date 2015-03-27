Российские власти хотят создать банк "плохих долгов"

Правительство РФ вернулось к идее создания банка "плохих долгов" и поручило Минфину до 3 апреля представить предложения о его создании, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Белом доме.

По его данным, структура может быть создана на базе Внешэкономбанка (ВЭБ) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а ее пилотным проектом может стать реструктуризация долгов "Мечела" на 6,3 млрд долларов.

Источник отмечает, что 18 марта вопрос был поднят на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, а 24 марта — на заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Предложение о создании банка "плохих долгов" для выкупа проблемных активов кредитных организаций и долгов компаний содержится в антикризисном плане правительства. Минфин, МЭР и ЦБ РФ до 30 января должны были подготовить соответствующие предложения.

Как ранее сообщал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, этот механизм будет направлен не на докапитализацию банков, а на решение проблем предприятий.

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Помощник министра финансов Светлана Никитина подтвердила изданию, что Минфин ведет работу в рамках поручения правительства, но отметила, что "создавать отдельную структуру нецелесообразно". По ее мнению, проект потребует дополнительного бюджетного финансирования, кроме того, министерство видит риски коррупциогенности, непрозрачности решений.

"Эта мера нецелесообразна и с точки зрения помощи банкам, поскольку поддержка этого сектора осуществляется с использованием других инструментов,— добавила Никитина. - Для компаний же этот вопрос надо решать через совершенствование законодательства о банкротстве", - приводит издание ее слова.