Более 400 тысяч россиян могут объявить себя банкротами: судам РФ грозит коллапс

В России количество исполнительных производств по взысканию с физлиц задолженности свыше 500 тыс. рублей на конец февраля 2015 года составило 418,2 тысячи, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Читайте такжеРоссийские власти хотят создать банк "плохих долгов"Общая сумма таких задолженностей составила более 2 трлн рублей. Все эти должники с 1 июля, когда вступит в силу закон о банкротстве физлиц, смогут подать в суд заявление о своем банкротстве, чтобы избавиться от долгов. По закону, для этого требуются два условия: общая сумма денежных требований не менее 500 тыс. рублей и неисполнение их физлицом в течение трех месяцев.

За три месяца, оставшиеся до вступления закона в силу, количество потенциальных банкротов может удвоиться. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на текущий момент уже есть 300 тыс. человек, по долгам которых еще не вынесены судебные решения, но которые вправе объявить себя банкротами по закону.

Согласно закону, если суд признает заявление о банкротстве гражданина обоснованным, он может либо реструктуризировать его долги (если у гражданина есть источник дохода), либо объявить гражданина банкротом и начать процедуру реализации его имущества. При этом, согласно ст. 446 Гражданского кодекса, не может быть продано единственное жилье, предметы домашней обстановки и личные вещи должника. На время процесса прекращают начисляться пени, штрафы и другие финансовые санкции, а также проценты по всем обязательствам гражданина, кроме текущих платежей. После прохождения процедуры гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, то есть они будут списаны. Правда, при этом банкроту запретят в течение 5 лет брать новые кредиты и в течение 3 лет управлять юридическим лицом.

Читайте такжеСанкции США против России приняты навсегда - вице-президент «Роснефти»Юристы надеются, что после вступления в силу закона должники не станут массово обращаться в суды. В противном случае это грозит коллапсом судебной системы.