Дефицит платежного баланса в январе-феврале составил $1,6 миллиарда

Платежный баланс Украины в январе-феврале 2015 года сведен с дефицитом 1,633 млрд долл., что в 2,5 раза меньше дефицита в 4,073 млрд долл. по итогам января-февраля 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в феврале дефицит платежного баланса составил 743 млн долл., что почти в 3 раза меньше дефицита за февраль прошлого года.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 14% и составил 764 млн долл. (февраль – дефицит 405 млн долл.), дефицит финансового счета сократился в 3,7 раза до 869 млн долл. (февраль – дефицит 338 млн долл.).

По информации регулятора, чистый приток по прямым иностранным инвестициям в январе-феврале составил 382 млн долл. (февраль 274 млн долл.), в то время как в аналогичном периоде прошлого года был зафиксирован отток в размере 320 млн долл.

В феврале отрицательное сальдо по кредитам и облигациям составило 1 млрд долл., из которых чистые выплаты сектору общегосударственного управления составили 86 млн долл., банковского сектора – 363 млн долл., других секторов – 587 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе 2015 года сведен с дефицитом 890 млн долл., что в 2,2 раза меньше дефицита в 1,934 млрд долл. по итогам января 2014 года.

Платежный баланс Украины в январе-декабре 2014 года сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам предыдущего года.