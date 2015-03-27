Нацбанк решил снова устанавливать официальный курс гривни вечером

«С 31 марта 2015 года официальный курс гривни к иностранным валютам и курс банковских металлов, в отношении которых предусмотрено ежедневное установление официального курса, будет устанавливаться в конце рабочего дня и начнет действовать со следующего рабочего дня», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно сообщению, с 31 марта официальный курс гривни, установленный на последний рабочий день недели или в предпраздничный день, будет действовать в течение следующих за ним выходных или праздничных дней, а также в первый рабочий день.

По информации регулятора, официальный курс будет публиковаться в день его установления до 18:00 сайте НБУ, тогда как действующий на сегодня порядок предусматривает, что официальный курс гривни устанавливается и публикуется в середине рабочего дня и действует с момента его установления.

Кроме того, согласно сообщению, с 31 марта 2015 года официальный курс гривни к доллару США будет рассчитываться как средневзвешенное значение курса гривни к доллару США по всем заключенным договорам его покупки и продажи на условиях "тод", "том" и "спот" за день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

Регулятор отмечает, что, согласно действующему на сегодня порядку, официальный курс гривни к доллару США рассчитывается как средневзвешенное значение не по заключенным договорам, а по операциям текущего дня.

«Указанные нововведения полностью соответствуют обязательствам Украины, взятым в рамках Программы расширенного финансирования EFF», - отмечается в сообщении.

Нацбанк рассчитывает, что новый порядок значительно облегчит использование официального курса гривни банками и субъектами хозяйствования при осуществлении учетных действий и других операций, в которых предусмотрено его использование.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году согласно условиям Меморандума с МВФ был изменен порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам. Национальный банк Украины c 4 апреля 2014 года устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и действует он до следующего пересмотра.

С 7 февраля 2014 года Национальный банк Украины устанавливает официальный курс национальной валюты к доллару США на уровне ее средневзвешенных рыночных котировок на межбанковском валютном рынке Украины.