Расследование против экс-главы Госфининспекции продлили до 4 апреля

Комиссия по расследованию деятельности руководства Государственной финансовой инспекции, инициированного премьер-министром Арсением Яценюком, продолжит свою работу до 4 апреля, сообщила в ходе брифинга в правительстве министр Кабинета министров Анна Онищенко.

«Деятельность комиссии решено продлить до 4 апреля», - сказала Онищенко.

Она подчеркнула, что в ходе расследования комиссия определила неэффективность работы Госфининспекции в целом и его руководства, а именно – главы инспекции Николая Гордиенко. При этом ответные обвинения Гордиенко в адрес правительства, по мнению Онищенко, являются безосновательными.

«Озвученная Гордиенко сумма в 7,5 млрд грн (потерь госбюджета из-за якобы деятельности правительства - УНИАН) касается проверки государственных предприятий за период с 2010 по начало 2014 года. Причем, большинство нарушений, которые были выявлены, касаются 2012-2013 годов, - сказала Онищенко. – В то же время, в ходе расследования деятельности руководства Госфининспекции выявлена неэффективность работы ведомства. Найти нарушения это одно, а изъять средства в бюджет – это совсем другое. В частности, из суммы (в 7,5 млрд грн - УНИАН) в госбюджет попали менее 1 млрд грн».

Кроме того, Онищенко привела ряд конкретных нарушений поручений, выданных премьер-министром. «Глава правительства дал несколько поручений проверки финансового состояния госпредприятия «Укрспирт» и проверки деятельности ее экс-руководителя Лабутина. Хочу напомнить, что проверки госпредприятия были инициированы и по требованию народных депутатов в 2014 году. Более того, в отношении Лабутина было открыто уголовное расследование по подозрению в растрате 300 млн грн. Однако, несмотря на уголовное расследование и на ряд поручений, Госфининспекция за 5 месяцев так и не завершила ни одной проверки компании («Укрспирт» - УНИАН)», - сказала Онищенко.

Аналогичная ситуация, по информации министра Кабмина, сложилась и в отношении проверки компаний «Киевгаз», «Киевводоканал». «Было поручение провести проверку деятельности этой компании («Киевгаз» - УНИАН) в части госзакупок на сумму почти 20 млн грн. «Киевводоканал» - там проверка должна была касаться использования госсредств на проведение тендеров на общую сумму 30 млн грн. Тоже это (проверки – УНИАН) не сделали», - сказала Онищенко.

Она сообщила также, что Госфининспекция не провела ревизионных проверок в отношении компании «Укрспецмонтажстрой». «Это именно та компания, деятельность которой связывают с экс-премьер-министром Николаем Азаровым», - сказала Онищенко.

Отдельный пункт разбирательств, как подчеркнула Онищенко, деятельность компании «Укртелеком» и «Укрзализныци». Онищенко напомнила, что речь идет об обстоятельствах расследования, которое в 2014 году начали следователи Генпрокуратуры и СБУ. Расследование касалось финансовых злоупотреблений администрации Госспецсвязии и компании, приватизировавшей «Укртелеком», в части выполнения обязательства последней по созданию телекоммуникационной сети спецназначения. «Компания-собственник «Укртелекома» не выполнила свои приватизационные обязательства. Однако экс-президент Янукович и экс-премьер Азаров дали поручение выделить 220 млн грн из госбюджета на выполнение приватизационных обязательств частной компании. Таким образом, госбюджету был нанесен ущерб в 220 млн грн».

Говоря об «Укрзализнице», Онищенко также напомнила, что речь идет о финансовой проверке деятельности предыдущего руководства Администрации – Бориса Остапюка, который был уволен сразу же, как только вскрылись факты нарушения законодательства.

Особое внимание, по словам Онищенко, в ходе расследования деятельности руководства Госфининспекции было уделено проведению операционного аудита – проверок хозяйственных операций и платежных поручений на сумму более 100 тыс. грн для закупки товаров и 1 млн грн для закупки работ и услуг. Онищенко сообщила, что в 2014 году Госфининспекция должна была провести такой финансовый аудит на 36 крупнейших предприятиях Украины. «Однако в течение второго квартала прошлого года такой аудит провели только в 11 компаниях, - сказала Онищенко. – А ревизии по результатам операционного аудита и вовсе не проводились… Таким образом, почти за год своей работы глава Госфининспекции господин Гордиенко фактически не сделал ничего, что должен был сделать как руководитель структуры, которая отвечает за использование и сохранение государственных финресурсов».

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров Украины в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от выполнения своих обязанностей. Руководству ведомства вменяли в вину три пункта - необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребление аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией.

В ответ отстраненный от должности глава Госфининспекции Гордиенко сообщил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму более 7,5 млрд грн. Речь шла, по словам Гордиенко, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму более 4,5 млрд грн.

В свою очередь премьер-министр Украины Арсений Яценюк сразу же обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Шокину с тем, чтобы Генпрокуратура начала расследование высказанных обвинений против правительства.