Россия выделит Беларуси еще один кредит на $110 миллионов

Кабмин РФ принял решение подписать соглашение с Беларусью о предоставлении этой стране государственного финансового кредита в 110 млн долларов, сообщается на сайте российского правительства, передает Прайм.

"Соглашением предусмотрено предоставление кредита на сумму 110 млн долларов США (необходимые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2015 год). Во избежание транзакционных и курсовых рисков, сопряженных с расчетом в долларах США, предоставление кредита, а также погашение и обслуживание долга будет производиться в российских рублях", - говорится в сообщении кабмина.

Условием предоставления кредита станет отсутствие просроченных обязательств перед Россией и Антикризисным фондом ЕврАзЭС по ранее предоставленным займам.

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На текущий год у Беларуси приходится пик выплат по внешнему долгу, на обслуживание которого планируется направить около 4 миллиардов долларов. Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце января сообщил, что Россия обещала предоставить Минску кредиты при необходимости, позднее это подтвердил глава российского Минфина Антон Силуанов.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия пролонгирует кредит Беларуси, но Минск должен оперативно снимать все проблемы, имеющиеся в торгово-экономических отношениях.