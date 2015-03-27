Гривня на межбанке опустилась до 23,60 за доллар

В пятницу, 27 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,45/23,60, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,38/25,54, по отношению к российскому рублю – 0,4070/0,4100 .

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:00 составил 23,5303 грн/долл., к этому часу было заключено 73 соглашения на сумму 18,49 млн долл.

Читайте такжеНацбанк решил снова устанавливать официальный курс гривни вечером

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,40/23,55.