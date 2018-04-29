Игорь Билоус: Политических и профессиональных мотивов в моей отставке нет

Украина 23 марта пережила беспрецедентное событие – страна осталась сразу без трех высших руководителей налогового ведомства. И произошло это не в традиционный для таких кадровых ротаций период - предвыборный или при смене Кабмина. Это стало итогом работы правительственной комиссии по расследованию деятельности руководства Государственной фискальной службы – ведомства, созданного весной 2014 года на базе ликвидированного Министерства доходов и сборов. Расследование инициировал премьер-министр Арсений Яценюк из-за массовых обращений предпринимателей, которые утверждали, что система работы фискального ведомства осталась прежней и весьма коррупционной. Обработав порядка 250 жалоб бизнеса, комиссия рекомендовала уволить заместителей главы ГФС Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню. Кроме этого, комиссия рекомендовала подчинить ГФС Минфину и передать материалы расследования в правоохранительные органы. Но при этом предложила оставить в должности главу службы Игоря Билоуса. А он неожиданно подал в отставку, с которой Яценюк согласился. Премьер поручил министру финансов Наталье Яресько в течение двух недель провести конкурс по отбору нового главы ГФС. На этот период исполнять обязанности руководителя налогового ведомства назначил директора координационно-мониторингового департамента службы Максима Мокляка.

Большинство экспертов назвали отставку Билоуса театрализованным действом с политической подоплекой. Дескать, год поступали от бизнеса жалобы на коррупцию в ГФС, но премьер-министр ни на что не реагировал. И Вдруг резкая перемена в настроении Яценюка? Для ясности происходящего УНИАН обратился к Билоусу, который в интервью агентству рассказал о причинах своей отставки, а также подробностях борьбы с коррупцией и тех новшествах в работе ГФС, которые, вероятно, вскоре смогут ощутить налогоплательщики.

Каковы реальные мотивы вашего решения подать в отставку? Эксперты усматривают в этом политическую подоплеку, считая, что вам просто позволили сохранить лицо…

Ни политических, ни профессиональных мотивов в моем решении об уходе с должности нет. В выводах правительственной комиссии, которая проверяла деятельность Государственной фискальной службы, не было рекомендаций уволить меня. Закон Украины «О государственной службе» предусматривает возможность покинуть пост по этическим соображениям. Я такой возможностью воспользовался, подав заявление об отставке. К тому же, истек мой годовой контракт, и я решил пока взять паузу. Премьер, как вы знаете, с моей мотивацией согласился.

Как вы можете прокомментировать работу правительственной комиссии, которая оценивала деятельность ГФС, и ее результаты?

Прежде всего, хочу поблагодарить всех членов комиссии. Профессиональный и непредвзятый анализ работы налоговых и таможенных органов, реализованный в такие сжатые сроки, безусловно, заслуживает высокой оценки. Абсолютно поддерживаю один из главных выводов, озвученных Айварасом Абромавичусом: при существующей кадровой политике и распределении полномочий руководство ГФС не могло работать как единая команда, настроенная на реформы. У главы службы не было возможности в полной мере влиять на решения по всей вертикали двух ключевых составляющих ГФС, к работе которых комиссия имела больше всего претензий.

Эта проблема преодолима?

Вполне. И комиссия дала свои аргументированные рекомендации – расширить полномочия главы службы, предоставить ему персональную возможность самостоятельно формировать команду, вдвое увеличив количество заместителей, усилить управляемость и контроль деятельности налоговой милиции и таможни. Практически, нашли поддержку и наши планы по безотлагательному кардинальному реформированию фискальной службы. Уверен, рекомендации комиссии крайне важны как для повышения эффективности текущей работы ГФС, так и для ее трансформации в современную сервисную службу с учетом лучших мировых практик.

Что вам удалось сделать за год работы в Миндоходов, а затем в ГФС?

Прежде всего, за год мы успешно справились с нашей основной задачей – обеспечили поступления в бюджет. И это несмотря на то, что мы полностью потеряли поступления из Крыма, а также значительную часть платежей из Донецкой и Луганской областей. А в январе-феврале текущего года платежи в бюджет, обеспеченные ГФС, на 29% превысили прошлогодние. Более того, в феврале мы на 25% перевыполнили план по наполнению бюджета, а это – дополнительные 7 млрд грн. поступлений на усиление армии, социальные программы, поддержку отраслей экономики. И заметьте, мы это сделали, не прибегая к каким-либо дополнительным инструментам давления на бизнес. Напротив, количество аудиторских проверок значительно сократилось. Так что наполнение бюджета сейчас происходит, прежде всего, за счет разрушения теневых схем и законодательной оптимизации администрирования налогов.

Удалось ли решить проблему «конвертационных площадок»?

Лишь частично. Поймите, год назад было бы невозможно быстро восстановить систему наполнения бюджета и одновременно массово сократить людей, являющихся ядром этой системы. Процесс очищения службы происходил постепенно. Но до сих пор в ГФС ежедневно поступают звонки с жалобами: «Ваш Иван Петрович требует с людей деньги на ровном месте». Это значит, что процесс изменений глубоко в регионах идет очень медленно. С одной стороны, не выходит проконтролировать каждого на его посту, с другой, возможно, изменения где-то тормозятся или игнорируются вполне сознательно. Вы не представляете, насколько укоренились многие люди на своих местах и сколько чисток еще предстоит. Но в службе прекрасно понимают, что на самом деле происходит. Мы знаем о большинстве районных «царьков» и «хозяев». Конечно, очень мешает сопротивление людей на местах. А также неэффективность кадров, которые привыкли работать по-старому или не работать вообще. Но все это можно побороть, нужно время. Одного года для этого маловато. Нужна полная структурная перестройка всей системы.

Во-первых, из трехуровневой «Киев-регион-район» следует сделать двухуровневую – «центр-район». Среднее звено тут явно лишнее: оно замедляет процесс реагирования, создает бюрократические проволочки и провоцирует развитие коррупционных схем. Кроме этого, если у чиновников на местах будет больше полномочий, но контролировать их будет непосредственно центр, с которым сложно «договориться», то постепенно сформируется культура общения плательщика и налоговика. Во-вторых, следует радикально изменить формат отношений налоговых и таможенных органов с плательщиками, ограничить или свести к минимуму физические контакты и обязательно провести максимальную автоматизацию процессов и электронизацию сервисов. Только так можно будет окончательно победить и бюрократию, и коррупцию, и наладить настоящие партнерские отношения с налогоплательщиками.

Что будет с электронным администрированием НДС?

Электронное администрирование начнет работать в полную силу с 1 июля 2015 года. Сейчас мы практически полностью отработали всю процедуру в тестовом режиме. Никаких препятствий для внедрения системы я не вижу. Ее работа однозначно приведет к исчезновению предложений «теневого нала», который до сих пор подпитывает параллельную экономику, коррупцию и взяточничество. Надеюсь, с ее помощью удастся разрушить криминальные схемы, а бюджет благодаря этому дополнительно получит около 70 млрд грн, которые раньше уходили «в тень».

Вы довольны тем, как реализуется амнистия бизнеса по итогам налогового компромисса?

Я тогда обращался к налогоплательщикам через СМИ, во время встреч, писал на своей странице в Facebook: если у вас требуют взятку или откат – сообщайте об этом мне лично. Я давал свои личные контакты, иначе выявить всех взяточников не удалось бы. Несколько случаев необоснованного прессинга на предпринимателей мы пресекли.

Но, похоже, что опасения бизнеса относительно возможных поборов при участии в налоговом компромиссе подтверждаются. Об этом, в частности, говорится и в акте комиссии по расследованию деятельности ГФС…

Очень жалею, что не смогу довести до полного воплощения в жизнь эту прекрасную по своей сути инициативу. Ведь времени на подачу заявлений об участии в компромиссе осталось крайне мало.

Чем планируете заниматься после отставки?

За год работы на госслужбе я успел привыкнуть к огромной ответственности перед государством и гражданами. Поэтому, даже вернувшись в бизнес, скорее всего, займусь еще и общественной деятельностью. Думаю, опыт, полученный за последний год, мне в этом очень пригодится.

Олеся Сафронова (УНИАН)