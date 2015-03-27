Яценюк поручил Авакову за три месяца «искоренить коррупцию в налоговой и на таможне»

14:21, 27 марта 2015
Финансы
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23 марта Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей

REUTERS

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру внутренних дел Арсену Авакову продолжить борьбу с коррупцией в контролирующих органах и посвятить следующие три месяца жесткому «искоренению коррупции в налоговой администрации и на таможне». Об этом глава правительства сказал в ходе расширенной коллегии в МВД.

«Это будет ваша задача на следующий квартал», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню. Правительственное решение основывалось на рекомендации правительственной комиссии, которая была создана по распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка. В ее задачу входило расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы. Комиссия завершила работу, обработав порядка 250 жалоб представителей бизнеса, и передала материалы проверки в правоохранительные органы для дальнейшего анализа. 

В связи с увольнением руководства ГФС премьер Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором кандидатов на должность нового главы ГФС. Премьер дал Яресько на проведение конкурсов две недели.

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