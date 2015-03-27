Гонтарева рассказала, откуда у нее взялись 26 миллионов гривень во время обвала курса

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объяснила происхождение заработанных ею в 2014 году более 26 миллионов гривень, пишет Hubs.

По словам Гонтаревой, когда она решила идти на государственную службу, то продала инвестиционные сертификаты ЗНПИФ «Инвестиционный Капитал – Фонд Облигаций» и долю в бизнесе ICU, которой владела.

"За проданные инвестиционные сертификаты я получила оплату в полном размере 8,246 млн гривень. А за долю в ICU мы с моими бывшими партнерами договорились, что оплата будет потраншевой, так как сумма сделки была значительной и группа не могла это сделать одномоментно. Первый транш в размере 15,775 млн гривень я получила в конце прошлого года. Остальную сумму буду получать также траншами в течение нескольких лет", - сказала она.

Глава НБУ добавила, что около 500 тыс. грн она получила от продажи своего автомобиля Infinity FX35.

Гонтарева также объяснила, каким образом доход членов ее семьи за год вырос почти втрое.

"Муж продал квартиру еще в феврале 2014 года, поэтому на момент подачи моей декларации госслужащего в июне ее уже не было, а вот доход от продажи показан уже в декларации 2014 года. Также мой сын продал принадлежащие ему инвестиционные сертификаты ЗНПИФ «Инвестиционный Капитал – Фонд Облигаций», когда я уходила на госслужбу", - сказала глава НБУ.

Читайте такжеЛюстрационные проверки в Нацбанке продлятся до лета 2016 года

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в рамках люстрационной проверки опубликовал декларации о доходах в 2014 году главы НБУ Валерии Гонтаревой, заместителей главы регулятора Якова Смолия, Владислава Рашкована и Дмитрия Сологуба, а также первого замглавы НБУ Александра Писарука.

Совокупный доход, задекларированный Гонтаревой за прошлый год, составил 26,288 млн грн, из которых заработная плата составила 1,511 млн грн. Наибольшую сумму дохода глава НБУ получила от отчуждения ценных бумаг и имущественных прав.

Для сравнения: в 2013 году Гонтарева задекларировала 3,853 млн грн совокупного дохода.

В частности, за позапрошлый год глава НБУ получила заработную плату, другие выплаты и вознаграждения в размере 1,018 млн грн, а также доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 541,8 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 2,285 млн грн, доход от передачи в аренду имущества – 8,05 тыс. грн.