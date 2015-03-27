"ПриватБанк" выполняет все нормативы и требования регулятора – НБУ

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" выполняет все нормативы и требования регулятора, имеет утвержденный план докапитализации и поддержку со стороны акционеров, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк отмечает, что "Приватбанк" придерживается соответствующих норм по бесперебойному обслуживанию клиентов. Кроме того, регулятор осуществляет постоянный мониторинг наличия и достаточности ликвидных средств банка.

«Сегодня "Приватбанк" является системно важным для финансовой системы и крупнейшим сберегательным специализированным банком, ведь его рыночная доля по вкладам населения составляет более 26%», - говорится в сообщении.

Учитывая это, Нацбанк отмечает, что в случае необходимости будет продолжать поддерживать это финансовое учреждение, в том числе путем предоставления кредитов рефинансирования, которое будет направлено на выполнение обязательств перед физическими лицами.

Как сообщал УНИАН, акционеры крупнейшего банка Украины «ПриватБанка» планируют до конца июня 2015 года увеличить его уставный капитал на 5 млрд грн. 24 ноября 2014 года общим собранием акционеров «ПриватБанка» было принято решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных взносов акционеров, и уставный капитал был увеличен на 1 млрд грн.

Таким образом, с начала года уставный капитал банка может увеличиться на 6 млрд грн.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, которым принадлежит по 36,9781% акций банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.