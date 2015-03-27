Нацбанк сегодня осторожно подошел к курсу гривни и понизил его всего на 1 копейку
15:12, 27 марта 2015Финансы
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Официальный курс украинской валюты опустился, но очень незначительно.
Гривня немного подешевела / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, 27 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2351.3024 (с 26 марта – 2350.0799);
100 евро – 2580.0841 (с 26 марта – 2581.5628);
10 российских рублей – 4.1670 (с 26 марта – 4.0951).
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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 23,45/23,60.
Средневзвешенный курс гривни к 13:00 составил 23,5303 грн/долл., к этому часу было заключено 73 соглашения на сумму 18,49 млн долл.
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