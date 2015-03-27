Moody's допускает увеличение риска неплатежеспособности многих банков в этом году

«Продолжается резкое ухудшение макроэкономических условий в стране, что будет продолжать оказывать сильное давление на украинские банки, на их финансовые показатели, увеличивая риск неплатежеспособности для многих банков», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что падение экономики Украины по итогам года составит около 5,5%, после падения по итогам прошлого года на 6,9%, что окажет давление на качество активов банков.

«Буферы капитала уже попали под значительное давление. В отсутствие дополнительных инъекций капитала от акционеров уровень капитала будет снижаться и дальше, учитывая ожидаемый рост проблемных кредитов», - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты агентства отмечают, что давление на качество активов усугубляется 40% девальвацией украинской гривни по отношению к доллару с 1 января по 1 марта 2015 года.

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«Около 40% банковских кредитов в Украине номинированы в иностранной валюте (в основном в долларах США) и значительная часть валютных заемщики не имеют доходов от экспорта, чтобы защитить себя от воздействия роста стоимости валюты на стоимость обслуживания долга», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банковской системы Украины с начала года снизился на 8,23 п.п. - до 7,37% на 1 марта, или до уровня ниже установленного Национальным банком минимально допустимого значения этого норматива (10%).

Регулятивный капитал украинских банков в 2014 году снизился на 16,027 млрд грн, или на 7,8%.