В Кабмине заявили, что большая часть установленных ГФИ финансовых нарушений приходится на 2012-2013 годы

Сегодня, 27 марта, во время брифинга Министр Кабинета Министров Анна Онищенко сообщила о первых промежуточных результатах служебного расследования в отношении ненадлежащего исполнения обязанностей главой Государственной финансовой инспекции Украины Николаем Гордиенко.

«Прежде всего, обращаю внимание на озвученную недавно господином Гордиенко сумму в 7,58 млрд грн установленных ГФИ финансовых нарушений. Во время служебного расследования было установлено, что эта сумма касается деятельности ряда предприятий за период с 2010 - начало 2014 года, при этом большая часть нарушений приходится именно на 2012-2013 годы», - подчеркнула Министр.

Кроме того, Анна Онищенко отметила, что в ходе служебного расследования были проанализированы данные финансовой отчетности Госфининспекции и выявлено, что из суммы в 7,58 млрд грн было возмещено убытков финансовых и материальных ресурсов на сумму даже меньше, чем 1 млрд грн. «И это на треть меньше, чем за отчетный период 2013 года, вдвое меньше, чем в 2012 году и аж в восемь раз меньше, чем в соответствующий период 2011 года», - сообщила Министр.

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Также во время брифинга Министр сообщила о невыполнении ГФИ за период с апреля 2014 года по март 2015 года нескольких десятков поручений Премьер-министра и Правительства, что свидетельствует о том, что Госфининспекцией, а главное ее отстраненным руководителем, не были осуществлены исчерпывающие меры для проведения государственного финансового аудита, проверки государственных закупок.

Кроме того, в ходе служебного расследования выявлен низкий уровень проведения Госфининспекцией ревизий и привлечения к ответственности виновных лиц, а также не было проинспектировано необходимое количество крупных предприятий, которые обоснованно требовали проверки финансовой деятельности.

Как итог, Министр сообщила, что промежуточные результаты служебного расследования доказали то, что на должности Главы Госфининспекции, почти за год своей работы, господин Гордиенко фактически ничего не сделал, что должен был сделать как руководитель структуры, которая отвечает за использование и сохранения государственных финансовых ресурсов.

«Учитывая большое количество нарушений, выявленных в ходе служебного расследования, было принято решение обратиться к Премьер-министру с просьбой о продлении проведения проверки до 4 апреля 2015 года», - заявила Анна Онищенко.