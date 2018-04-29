Баланс недели: борьба с коррупцией и кадровые перестановки

Минувшая неделя прошла под знаком громких заявлений и кадровых перестановок. Сначала министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сообщил, что созданная по инициативе премьер-министра Яценюка правительственная комиссия по расследованию деятельности руководства Государственной фискальной службы завершила свою работу. По итогам обработки порядка 250 жалоб бизнеса она рекомендовала Кабмину оставить в должности главу службы – Игоря Билоуса и уволить его заместителей: Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню, соответственно.

Но глава ГФС принял решение подать в отставку, с которой без особых возражений согласилось правительство, и уволило всю троицу.

При этом Кабмин поручил министру финансов Наталье Яресько, ведомству которой, скорее всего, по рекомендации спецкомиссии теперь будет переподчинена ГФС, возглавить конкурсную комиссию по отбору нового главы фискальной службы.

«Я поручаю министру финансов возглавить конкурсную комиссию по отбору и подаче на мое рассмотрение кандидатуры нового главы ГФС. Срок – 2 недели. В самые краткие сроки, вместе с представителями бизнеса, бизнес-ассоциаций, Минфин должен провести открытую, публичную конкурсную процедуру», - сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

Следует отметить, что правительственная комиссия по расследованию деятельности ГФС также рекомендовала Кабмину увеличить количество заместителей главы службы до 4 человек с правом главы самому формировать свою команду и осуществлять управление налоговой милицией и таможней. Помимо этого, комиссия рекомендовала передать материалы расследования в правоохранительные органы и создать несколько рабочих групп с привлечением правоохранительных органов по противодействию контрабанде и незаконному обороту подакцизных товаров. При этом ГФС было предложено провести ротацию всех руководителей подразделений, раскрыть информацию из реестра так называемых «рисковых» предприятий и обнародовать данные по возмещению НДС.

Борьба с коррупцией в прямом эфире

Впрочем, знаковые увольнения в ГФС затмило событие на заседании Кабинета министров, в ходе которого правоохранителями был арестован председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, руководство ГСЧС было задержано за коррупционную схему в рамках госзакупок.

«В рамках простой схемы государственные закупки осуществляются через частную компанию. Частная компания перечисляет (деньги) нерезиденту Украины - офшорной компании на острове Джерси, оттуда – другой частной компании, принадлежащей Стоецкому и Бочковскому, после чего эти деньги делятся на их карточные счета, открытые в том числе в банках Кипра», - пояснил Аваков суть дела после задержания чиновников.

Глава МВД также сообщил о принятии решения отстранить руководителей всех Главных управлений ГСЧС в регионах. По его словам, во всех областях будет проведена проверка их деятельности на предмет участия в коррупционных схемах, после чего будет принято решение о дальнейшей возможности тех или иных руководителей занимать свои должности.

По словам Авакова, правоохранители ведут расследования по всем министерствам, которые ранее возглавляли представители партии «Свобода». Хоть министр МВД и не назвал имена, известно, что ранее «свободовцы» Игорь Швайка и Андрей Мохник возглавляли Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство экологии, соответственно.

По результатам заседания правительства также стало известно, что Кабмин уволил по закону о люстрации руководителя Государственной инспекции по вопросам безопасности на морском и речном транспорте Павла Булановича, а также освободил от должности главу Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина, ранее уличенного в коррупционных схемах.

В то же время Яценюк отметил, что правительство инициировало целый ряд расследований в отношении руководителей разных органов власти и государственных компаний. При этом премьер подчеркнул, что «уйти от ответственности не удастся никому, и никакие политические лозунги и политические силы не помогут». Глава правительства сообщил, что кроме ранее инициированного Кабмином расследования против главы Госфининспекции, проверки также ведутся в отношении руководства Аграрного фонда, Государственной продовольственно-зерновой корпорации, госконцерна «Укрспирт» и ряда глав железных дорог. В свою очередь Аваков добавил, что ведется не одно коррупционное расследование, и задержание руководства ГСЧС – «не конец этой истории».

Следует признать, что вынесенная правительством на всеобщее обозрение борьба с коррупцией выглядела неприкрытым предвыборным пиаром. Однако есть надежда на то, что этот «пиар», как минимум, вспугнет зарвавшихся чиновников и хотя бы на время отобьет у них желание тянуть в карман все, что криво лежит. Впрочем, каким бы ни был результат, анонсированное Аваковым продолжение истории, обещает быть интересным.

Российский газ пока не нужен

Тем временем министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что Украина с 1 апреля (заканчивается действие «зимнего пакета» газовых договоренностей, «летний пакет» - в стадии обсуждения) намерена приостановить закупку российского газа.

Такое решение Демчишин пояснил просто: «Сейчас необходимости покупать российский газ нет».

По словам экспертов, желание правительства пока прекратить закупки газа из России было экономически обоснованным, поскольку сейчас европейский газ для Украины обходится значительно дешевле. Это подтвердил и Демчишин, заявивший, что на сегодняшний день цена газа, который Украина импортирует из Европы, составляет 270 долл. за тысячу кубометров, что является более выгодным для нашей страны по сравнению со стоимостью российского топлива в 325 долл.

Что касается запасов газа к следующей зиме, то, по оценкам эксперта Института энергетических исследований Юрия Корольчука, к началу нового отопительного сезона Украине необходимо будет накопить в подземных хранилищах 12 млрд куб. м газа. При этом, по его словам, Украина сможет закупить из Европы лишь половину природного газа от требуемых объемов - 6 млрд куб. м на 1,7 млрд долл., которые выделил ключевой кредитор страны Международный валютный фонд «Нафтогазу» для приобретения импортного газа. Вместе с тем, эксперт предположил, что правительство к июню ожидает получения дополнительных кредитных средств, чтобы приобретать необходимые объемы газа для закачки в ПХГ на европейском рынке, а не у России.

В то же время, правительство рассчитывает на согласование и подписание соглашения об условиях так называемого «летнего пакета» с РФ уже к середине апреля.

«Решение (о закупке газа – УНИАН) технически оформлено, думаю, 13-14 апреля будет подписано, - сказал Демчишин, добавив, что Киев рассчитывает «оформить соглашение на период до лета 2016 года».

Напомним, 20 марта в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по выработке условий и возможной цены российского газа для Украины в рамках «летнего пакета». Переговоры прошли в формате Украина - Евросоюз - Россия на уровне министров энергетики и при участии еврокомиссара по вопросам энергетики. Стороны согласились с тем, что условия «зимнего пакета» выполняются в полном объеме, а условия «летнего пакета» являются предметом обсуждения на уровне экспертных групп.

«Пичалька» недели

Судя по социальным сетям, наибольшей «пичалькой» для украинцев на минувшей неделе стало заявление авиакомпании «Визз Эйр Украина» – дочерней компании крупнейшего лоу-коста Центральной и Восточной Европы Wizz Air о прекращении своей деятельности в нашей стране.

Авиаперевозчик уточнил, что 8 рейсов в Украину и из нее будет выполнять материнская авиакомпания Wizz Air Hungary. В частности, Wizz Air будет осуществлять рейсы Киев - Будапешт, Киев - Лондон Лутон, Киев – Кельн, Киев – Дортмунд, Киев - Гамбург Любек, Киев – Катовице, Киев – Ларнака и Киев - Мюнхен Мемминген.

В авиакомпании отметили, что полностью прекращаются маршруты Киев - Барселона Жирона, Киев – Валенсия, Киев – Кутаиси, Киев – Москва, Киев - Милан Бергамо, Киев – Неаполь, Киев - Венеция Тревизо, Львов - Милан Бергамо, Львов – Неаполь, Львов - Венеция Тревозо.

Как пояснили в авиакомпании, причиной принятого решения стала нестабильность в Восточной Украине и девальвация гривни.

«Wizz Air Hungary постарается уменьшить влияние данных факторов, что позволит Wizz Air остаться одной из ключевых авиакомпаний на украинском рынке. Авиакомпания будет готова к расширению работы в Украине, когда ситуация на рынке улучшится», - сообщили в компании.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили о намерении встретиться с руководством Wizz Air и обсудить возможность продолжение работы авиакомпании на украинском рынке, а также вероятную поддержку перевозчика со стороны ведомства.

В Мининфраструктуры также анонсировали ряд мероприятий по либерализации рынка воздушных перевозок, чтобы украинское небо стало более привлекательным для авиаперевозчиков. Пока же этого не произошло, «чувство полета» для многих украинцев так и останется непознанным ввиду его дороговизны.

Виктор Нагорский (УНИАН)