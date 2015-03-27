Гривня на межбанке за день снизилась на 5 копеек

В пятницу, 27 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,45/23,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,49/25,64 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4080/0,4110 грн/рубль.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 23,4942 грн/долл., к этому часу было заключено 228 соглашений на 163,55 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,40/23,55.