Нацбанк представил проект реформы финансового сектора до 2020 года

Национальный банк Украины опубликовал проект программы развития финансового сектора Украины до 2020 года, подготовленной представителями регуляторов финансового и банковского рынков, а также профильных организаций.

«Комплексная программа направлена на обеспечение устойчивого развития финансового рынка, в том числе, путем достижения уровня и требований Европейского Союза в этом направлении», - говорится в сообщении НБУ в сети Facebook.

В сообщении отмечается, что публичное обсуждение проекта продлится до 1 апреля 2015 года.

Согласно сообщению, реформа внедряется во всех сегментах финансового рынка – в банковской системе, рынке небанковских финансовых учреждений и фондовом рынке.

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Разработанная реформа основана на либерализации финансовых рынков и стимулировании равной конкуренции, преодолении последствий кризиса и консолидации рынков. Кроме того, она основана на независимости регуляторов и осуществлении надзора на основе оценки рисков, а также на повышении прозрачности и стандартов раскрытия информации как регуляторами, так и участниками рынка и эффективной защите прав кредиторов, потребителей и инвесторов рынка.

Проект Комплексної програми розвитку фінансового ринку України на 2015-2020 роки запропоновано до публічного обговорення... Posted by Національний банк України on 27 березня 2015 р.

В частности, согласно опубликованной программе, реформа финансового рынка Украины предусматривает разработку и реализацию до 31 декабря 2016 года денежно-кредитной политики на основе инфляционного таргетирования, реализацию до 30 июня 2016 года валютно-курсовой политики на основе режима гибкого валютного курса. В рамках реализации валютно-курсовой политики предусмотрено усовершенствование основ валютных интервенций, разработка принципов внедрения временных запретов и ограничений в случае кризисных ситуаций, уменьшение уровня долларизации активов и пассивов банков.

Кроме того, предлагается до конца 2015 года разработать стратегию предотвращения рисков, связанных с деятельностью системно важных банков, наладить системный мониторинг за этими банками, а также обеспечить эффективный механизм поддержки системных банков.

Проект предусматривает создание до 30 июня 2016 года кредитного реестра в НБУ, а также обеспечение развития сотрудничества между имеющимися кредитными бюро и систематическое и полное раскрытие негативной кредитной истории заемщиков финансовыми учреждениями для накопления в реестрах.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко в январе 2015 года подписал указ "О Стратегии устойчивого развития "Украина-2020". Стратегия устойчивого развития Украины на период до 2020 года определяет цели, направления, приоритеты развития страны, а также показатели достижения этих целей. Целью реформ определено достижение европейских стандартов жизни и достойного места Украины в мире.