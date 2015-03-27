Украинские банки за два месяца получили 74,5 миллиарда гривень убытков

Банковская система Украины по итогам января-февраля 2015 года получила 74,5 млрд грн убытков, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, доходы банков в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 72,6% и составили 57,1 млрд грн, расходы выросли в 2,7 раза, до 131,6 млрд грн.

Регулятор уточнил, что на финансовый результат банков негативно повлияли обесценивание гривни и необходимость формирования резервов по кредитам заемщиков, платежеспособность которых ухудшилась.

Кроме того, НБУ отметил, что убыточная деятельность банков привела к уменьшению их регулятивного капитала на 71,3 млрд грн с начала года и к ухудшению значения других экономических нормативов и показателей деятельности банков.

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В то же время, регулятор отметил, что не все банки в текущем году понесли убытки.

«В неблагоприятных условиях успешны банки, которые проводят политику оптимизации доходов и расходов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января 2015 года получила 8,504 млрд грн убытков против 810 млн грн прибыли за январь 2014 года.