Падение ВВП России в феврале ускорилось до 2,3%

Падение ВВП России в феврале 2015 года ускорилось на 2,3% в годовом выражении по сравнению с январским снижением на 1,5%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития РФ, обнародованные на официальном сайте министерства.

"Данные за февраль текущего года показали продолжение снижения экономической активности. Динамика ВВП (в годовом выражении к февралю прошлого года), по оценке Минэкономразвития России, снизилась на 2,3%", - говорится в сообщении.

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По информации министерства, произошел существенный спад инвестиций в основной капитал. Также отмечается сокращение строительства, оборота розничной торговли. Снизились и годовые темпы обрабатывающих производств.

Положительное влияние на динамику ВВП в феврале оказали добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, сообщает Минэкономразвития РФ.