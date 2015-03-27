В Украине не утвердили всего 13 местных бюджетов

По состоянию на 27 марта в стране остаются не утвержденными 13 местных бюджетов разных уровней из 11488 бюджетов, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, не утвержденными остаются, в частности, в Луганской области 6 бюджетов, Ивано-Франковской – 4 бюджета и Донецкой – 3 бюджета.

По данным Минфина, причинами такого положения являются отсутствие кворума на заседаниях местных советов и конфликт интересов между местными депутатами.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год.

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В 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.