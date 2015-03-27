Доля просроченной задолженности по банковским кредитам в феврале выросла до 16,8% – НБУ

По данным НБУ, в феврале банки увеличили объем предоставленных кредитов на 309 млрд грн, или на 30%, – до 1,3 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков за январь 2015 года выросла на 1,1 п.п. - до 14,6%.

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Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2014 году выросла на 5,8 п.п. – до 13,5%. За год банки нарастили объем предоставленных кредитов на 95 млрд грн, или на 10,43%, – до 1,006 трлн грн.