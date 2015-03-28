Активы банков за февраль выросли на 28%
Активы банков Украины за февраль 2015 года выросли на 363 млрд грн, или на 28%, по сравнению с январем – до 1,669 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.
По информации НБУ, общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, по итогам месяца выросли на 491 млрд грн, или на 32,3%, – до 2,008 трлн грн.
Обязательства банков в феврале выросли на 425 млрд грн, или на 36,5%, – до 1,589 трлн грн.
Капитал банков сократился на 62 млрд грн, или на 43,8%, – до 80,054 млрд грн.
По состоянию на 1 марта 2015 года, в Украине лицензии на осуществление банковской деятельности имел 151 банк, в том числе один банк – лицензию санационного банка.
Читайте такжеНБУ обязал банки до июля вывести капитал в плюс
Как сообщал УНИАН, активы банков Украины за январь 2015 года снизились на 11 млрд грн, или на 0,84%, по сравнению с началом года – до 1,306 трлн грн
Активы банков Украины за 2014 год выросли на 38,757 млрд грн, или на 3,03% – до 1,317 трлн грн.
По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.