Активы банков за февраль выросли на 28%

По информации НБУ, общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, по итогам месяца выросли на 491 млрд грн, или на 32,3%, – до 2,008 трлн грн.

Обязательства банков в феврале выросли на 425 млрд грн, или на 36,5%, – до 1,589 трлн грн.

Капитал банков сократился на 62 млрд грн, или на 43,8%, – до 80,054 млрд грн.

По состоянию на 1 марта 2015 года, в Украине лицензии на осуществление банковской деятельности имел 151 банк, в том числе один банк – лицензию санационного банка.

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Как сообщал УНИАН, активы банков Украины за январь 2015 года снизились на 11 млрд грн, или на 0,84%, по сравнению с началом года – до 1,306 трлн грн

Активы банков Украины за 2014 год выросли на 38,757 млрд грн, или на 3,03% – до 1,317 трлн грн.

По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.