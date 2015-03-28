Доля иностранного капитала в банковской системе Украины за февраль сократилась до 32,3%
03:50, 28 марта 2015Финансы
2519
Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) за февраль 2015 год сократилась на 0,3 п.п. – до 32,3%
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины за февраль сократилась до 32,3% / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно данным НБУ, количество банков с иностранным капиталом в Украине за февраль сократилось на 1 - до 49 банков, количество банков со 100% иностранным капиталом не изменилось и составляет 19.
Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) за январь 2015 год выросла на 0,1 п.п. – до 32,6%.
Читайте такжеАктивы банков за февраль выросли на 28% - НБУ
Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) за 2014 год сократилась на 1,5 п.п. – до 32,5%.
В 2013 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась на 5,5 п.п. – до 34%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter