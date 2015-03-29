Порошенко поддержал идею реструктуризации кредитов для украинцев

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV в субботу.

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"Если есть груз, который ложится на всю экономику и на все общество, мы должны справедливо распределить бремя среди всех, не только перекладывать это на вкладчиков, не только на тех, кто взял кредиты, хотя они получили имущество и им нужно дать определенную реструктуризацию. Не списать, а надо дать определенную реструктуризацию, поскольку имуществом они пользуются", - сказал президент.

Ранее УНИАН сообщал, что МВФ требует отказать украинцам в реструктуризации валютных кредитов.