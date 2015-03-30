Долг белорусов перед банками достиг 63 триллионов рублей

Белорусы должны банкам 63 трлн рублей. Такие данные приводятся в региональном выпуске бюллетеня банковской статистики Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Читайте такжеКитай предпочел инвестировать не в Россию, а в Казахстан и БеларусьЗадолженность по кредитам, выданным банками физическим лицам, на 1 февраля составила Br 63 трлн. Она увеличилась по всем областям, кроме Минской, Могилевской областей и Минска, где зафиксировано снижение от 0,5% до 0,7%. Что касается юридических лиц, то их долг по банковским кредитам в январе вырос на Br 39,5 трлн, или на 15,7%.

В целом задолженность по кредитам белорусских банков за январь выросла на 12,6% и на 1 февраля составила Br 353,5 трлн. Увеличение зафиксировано во всех областях и в Минске в пределах от 7,2% до 16,4%.

Читайте такжеЛукашенко призвал перестать "молиться на одну Россию" Задолженность по кредитам, выданным на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, за январь увеличилась на Br 600 млрд, или на 1,2% и на 1 февраля составила Br52,6 трлн. Рост наблюдался во всех областях и Минске - от 0,4% до 2%.

При этом в общем объеме задолженности по кредитам доля проблемной в январе увеличилась на 0,26 процентного пункта и на 1 февраля 2015 года составила 1,73%.