Рынок в ожидании отчета МВФ, который может ускорить рост доллара

Международный валютный фонд на текущей неделе опубликует данные, которые способны ускорить рост котировок доллара по отношению к другим мировым валютам, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

МВФ обнародует 31 марта данные по валютным запасам в крупнейших центральных банках мира. Инвесторы ожидают, что доклад подтвердит подозрения, что доля американской валюты в резервах мировых центробанков в IV квартале 2014 года увеличилась, тогда как доля единой европейской валюты сократилась.

Читайте такжеНацбанк вернулся к укреплению курса гривниЦентробанки являются крупнейшими игроками на рынке иностранной валюты, под их управлением находится около $12 трлн. Росту котировок доллара способствуют и ожидания поднятия процентной ставки Федеральной резервной службой США в июне 2015 года.

В последние восемь месяцев американская валюта росла наиболее быстрыми за последние 40 лет темпами, по сравнению с валютами других крупных мировых экономик, говорится в отчете американской финансово-кредитной организации Citigroup. По отношению к евро доллар вырос с мая 2014 года на 28%.

По словам аналитика глобальной стратегии в Amherst Pierpont Securities Роберта Синча, европейская валюта более не является привлекательной альтернативой доллару. Тренд на перевод валютных резервов из евро в доллары в мировых центробанках наметился уже в III квартале 2014 года. Согласно опубликованным МВФ данным, доля европейской валюты в резервах центробанках в III квартале прошлого года составила 22,6%, наихудший показатель с 2004 года. Рост доли резервов в долларах составил 1,6%.