Россия просит Китай разрешить ее компаниям заимствования в юанях

Российский госбанк ВТБ обратился к Минфини КНР с предложением разрешить российским компаниям заимствования в юанях, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

"Что касается заимствований в юанях, то есть в обычной, внутренней валюте, то для компаний и банков путь на этот рынок закрыт. Поэтому мы в присутствии министра финансов (Китая) ставили вопрос о том, чтобы рассмотреть допуск российских компаний", - рассказал Костин журналистам.

Читайте такжеBloomberg: Китай хочет купить Европу"Это было бы очень важным источником для фондирования сегодня российских компаний и банков, если бы мы сумели попасть на этот рынок", — сказал Костин.

"Ответ министра финансов КНР был позитивным на все предложения, но это требует практической проработки", — добавил глава ВТБ.

В субботу, 28 марта, на полях экономического форума в Боао состоялся закрытый российско-китайский диалог с участием компаний и профильных ведомств двух стран.