Сорос готов инвестировать в экономику Украины $1 миллиард

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос готов инвестировать в экономику Украины до 1 млрд долл. при условии, что западные страны также начнут инвестировать в нашу страну, сообщает Reuters.

Ранее, по данным агентства, Сорос уже призывал правительства развитых стран помочь Украине и довести пакет финансовой помощи до 50 млрд долл.

«Я готов. Есть конкретные инвестиционные проекты, например, в агроиндустрии или инфраструктуре. Я бы вложил 1 млрд долл. Это сгенерирует прибыль. Мой фонд выиграет от этого,- цитирует Сороса Reuters. - Запад может помочь Украине привлечь инвесторов. И тут важно застраховать политические риски. А формой такой помощи может стать привлечение финансирования под европейские процентные ставки – очень близкие к нулю».

Читайте такжеСорос: Евросоюз игнорирует финансовое положение УкраиныСправка УНИАН. Американский финансист и инвестор Джордж Сорос - сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма». Он является создателем сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Сорос является одним из ведущих мировых финансистов, оказывающих консультационную поддержку реформ в Украине. В январе президент Порошенко встречался с Соросом в Киеве. Собеседники обсуждали международные инструменты и возможности для увеличения экономической помощи Украине.

В марте Украина и ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд - одобрили программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта. Общий пакет финансовой помощи, который Украина может получить благодаря реализации программы с МВФ составляет 40 млрд долл. Кроме того, сотрудничество с Фондом является дополнительным преимуществом Украины в рамках переговоров о реструктуризации внешней задолженности, начавшихся также 13 марта. Объем задолженности, подлежащей реструктуризации, составляет 15 млрд долл. при общем объеме долга в 70 млрд долл.