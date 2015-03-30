Вкладчикам неплатежеспособного банка «Киевская Русь» возместят 2,4 миллиарда гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного банка «Киевская Русь», в 2,446 млрд грн, что составляет 68,3% средств физических лиц в банке на 20 марта 2015 года, сообщается на сайте фонда.

Также сообщается, что Фонд гарантирования ищет потенциальных инвесторов для выведения банка «Киевская Русь» с рынка, которое может быть проведено путем отчуждения всех или части активов и обязательств финансового учреждения в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка «Киевская Русь» или продажи банка в целом. Фонд принимает заявки на участие в конкурсе до 6 апреля включительно. Участие в покупке активов и передаче обязательств банка «Киевская Русь» могут принимать только банки.

Читайте такжеПроцесс очистки банковской системы Украины продлится еще два-три месяца – НБУКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 19 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупных финансовых учреждений банк «Киевская Русь».

Решение Нацбанка относительно банка «Киевская Русь» принято в связи с неспособностью акционеров банка обеспечить его капитализацию по результатам стресс-теста, проведенного в 2014 году.

Справка УНИАН. Банк «Киевская Русь» (Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным акционером банка по данным НБУ является Виктор Братко.