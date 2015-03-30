Министр Абромавичус назначил своим советником риск-менеджера коллекторской компании

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус

назначил своим советником риск-менеджера коллекторской компании «ВостокФинанс Групп» Дмитрия Романовича.

«Неделю назад моя жизнь сделала крутой поворот, и я оказался на госслужбе в качестве советника министра экономики», - написал Романович на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеВ Кабмине назначили ответственную за контроль над использованием международных кредитовСправка УНИАН. Дмитрий Романович окончил Харьковский государственный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика", 13 лет проработал в инвестиционной и финансовой сфере. На данный момент является активистом партии "Демократический альянс".