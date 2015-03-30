Гривня на межбанке пока упала всего на две копейки

В понедельник, 30 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,50/23,62 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

В пятницу, 27 марта, гривня закріла межбанк на уровне 23,45/23,60 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,50/25,65 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4050/0,4080 грн/рубль.

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