Гривня на межбанке пока упала всего на две копейки
13:33, 30 марта 2015Финансы
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Доллар на межбанке сегодня днем стоит 23,62 гривни.
REUTERS
В понедельник, 30 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,50/23,62 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
В пятницу, 27 марта, гривня закріла межбанк на уровне 23,45/23,60 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,50/25,65 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4050/0,4080 грн/рубль.
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