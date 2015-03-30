Китайский юань опустился на седьмое место в списке мировых платежных валют, составленном всемирной организацией межбанковских платежей SWIFT, передает «Газета.Ru» со ссылкой на FP.

Читайте такжеСМИ: Запад пока не будет отключать Россию от международной платежной системы SWIFTНесмотря на усилия Пекина по продвижению юаня на международной валютной арене, доля китайской валюты в мировых платежах сократилась до 1,81% с 2,06% в январе текущего года. Тогда китайский юань занимал пятое место в рейтинге SWIFT.

Во многом такие результаты связаны с сезонным эффектом от длительных выходных в ходе празднования китайского нового года. Негативное влияние обусловлено, в том числе, и опасениями инвесторов относительно замедления экономического роста Китая.

Главным регионом, осуществляющим 70% всех мировых платежей в юанях, оказался Гонконг, имеющий особый административный статус в Китае.