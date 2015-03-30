Нацбанк готовит «гнев и ярость» для новых акционеров «дочки» российского банка

Об этом написал директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в сети Facebook.

Антоненко сообщил, что НБУ на минувшей неделе получил от дочернего банка одной из российских банковских групп уведомление о продаже дочернего банка в Украине 11 собственникам, никто из которых не владеет существенным участием в капитале банка свыше 10%.

«Уведомление пришло вскоре после того, как Нацбанк вернул заявителю, желавшему купить долю в этом банке, неряшливо составленный пакет документов на приобретение существенного участия, с вежливой просьбой его доработать. В частности, мы просили заявителя раскрыть его бенефециарных собственников - т.е. предъявили те же требования, с которыми заявитель столкнулся бы при совершении аналогичной сделки в России. В ближайшее же время на банк будут обрушены гнев и ярость регулятора. Горе-«акционеры» будут оштрафованы по максимуму - до 10% номинальной стоимости купленных ими акций, и будут лишены права голоса. Банк будет включен в наш «черный» список, и ему будет оказан режим наименьшего благоприятствования во всех его взаимоотношениях с регулятором», - написал Антоненко.

Ранее, 23 марта, российский банк «Петрокоммерц» сообщил о выходе из состава акционеров украинского дочернего банка «Петрокоммерц-Украина» посредством продажи 96,4835% его акций, по результатам которой у банка не стало акционеров с существенным участием свыше 10% капитала.

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Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение российской корпорации «Открытие» на приобретение контрольного пакета акций банка «Петрокоммерц-Украина» в июне прошлого года.

Банк «Петрокоммерц-Украина» работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

Основным акционером банка до проведения сомнительной сделки с акциями банка в марте этого года являлся российский банк «Петрокоммерц», которому принадлежало 96,48% акций банка.