В Украине выросла долларизация депозитов и кредитов

Уровень долларизации депозитов в украинских банках по оперативным данным на 1 марта составил 58,6%, что на 12,93 п.п. больше показателя на 1 февраля, сообщается в монетарном обзоре Национального банка Украины, размещенном на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала года уровень долларизации депозитов вырос на 13,1 п.п. В годовом выражении, к 1 марта 2014 года, рост составил 16,6 п.п.

Нацбанк объясняет рост показателя курсовой переоценкой депозитов.

Также сообщается, что уровень долларизации кредитов на 1 марта составил 60%, что на 13,14 п.п. больше показателя на 1 февраля. По сравнению с началом года показатель вырос на 13,4 п.п. В годовом выражении, к 1 марта 2014 года, рост составил 20,36 п.п.

Читайте такжеРынок в ожидании отчета МВФ, который может ускорить рост доллараКак сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в феврале снизился на 1,7% в гривне - до 352,7 млрд грн, на 3,7% в валюте - до 18 млрд долл.

Остатки по гривневым кредитам снизились на 1,2% - до 533 млрд грн, по валютным - на 2,2%, до 28,8 млрд долл.

С момента перехода Нацбанка к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ряда жестких ограничений на валютном рынке для импортеров и повышения учетной ставки до 30% годовых гривня менее чем за две недели укрепилась по отношению к доллару до уровня 21,7 грн/долл., который соответствует прогнозному уровню по новой программе с Международным валютным фондом и заложенному в госбюджете на 2015 год.

Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 27 марта, составляет 23,5130 грн/долл.