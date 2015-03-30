Официальный курс гривни укрепился до 23,44 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 30 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2344.2625 (с 27 марта – 2351.3024);

100 евро – 2544.9314 (с 27 марта – 2580.0841);

10 российских рублей – 4.0609 (с 27 марта – 4.1670).

Читайте такжеГривня на межбанке пока упала всего на две копейкиКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 31 марта будет устанавливать официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действовать он будет со следующего рабочего дня.