Фонд гарантирования ищет инвестора для ликвидации «Астра Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ищет инвестора для неплатежеспособного «Астра Банка» с целью выведения его с рынка, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, фонд принимает заявки на участие в конкурсе до 6 апреля включительно. Участие в покупке активов и передаче обязательств банка могут принимать только банки.

Также сообщается, что Фонд гарантирования может возместить вкладчикам банка 1,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 19 марта признал неплатежеспособным «Астра Банк».

Читайте такжеВкладчикам неплатежеспособного банка «Киевская Русь» возместят 2,4 миллиарда гривеньРешение относительно «Астра Банка» регулятор объясняет проведением банком рисковой деятельности. НБУ отмечает, что банк разместил значительные объемы средств на корреспондентском счете в неплатежеспособном "Дельта Банке".

Справка УНИАН. «Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Основной акционер «Дельта Банка» Николай Лагун 19 сентября 2013 года приобрел контрольный пакет акций «Астра Банка».