В Украине хотят утвердить критерии отбора аудиторских фирм для крупных госкомпаний

Министерство экономического развития и торговли намерено утвердить критерии отбора аудиторских фирм для государственных компаний, стоимость активов которых превышает 250 млн грн.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, для обслуживания госкомпаний, размер активов которых превышает 250 млн грн, аудиторская фирма должна иметь не менее двух заказов от компаний аналогичной сферы деятельности на протяжении последних трех лет.

Кроме того, в фирме должно быть не менее 25 сотрудников, непосредственно предоставляющих аудиторские услуги и работающих в режиме полного рабочего дня.

При этом не менее пяти постоянных работников, которые в течение последних трех лет оказывали аудиторские услуги и были заняты в режиме полного рабочего дня, должны иметь по крайней мере один из квалификационных сертификатов, выданных организациями, которые являются членами Международной федерации бухгалтеров (IFAC), а именно Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), Американским институтом сертифицированных публичных бухгалтеров (AICPA) или Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).

Читайте такжеКабмин допускает возможность реструктуризации долга Укрзализныци, госбанков и КиеваВ то же время, доход аудиторской компании должен составлять не менее 10 млн грн на протяжении последних трех лет, а страховка от непрофессиональных действий аудитора на сумму не менее 10 млн грн должна действовать в течение всего срока предоставления услуг.

Для госкомпаний, размер активов которых превышает 2 млрд грн или чистый доход которых составляет более 1,5 млрд грн, требования к аудиторским компаниям будут следующими: не менее 100 аудиторов в штате, из которых не менее 20 имеют международные сертификаты, годовой доход не менее 30 млн грн на протяжении последних трех лет, а также страховка от непрофессиональных действий аудитора на сумму не менее 50 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 января принял постановление, согласно которому будет сменено руководство 62 крупных государственных компаний, активы которых превышают 2 млрд грн или оборот которых составляет более 1,5 млрд грн.

При этом правительство намерено внедрить механизм международного аудита всех государственных компаний и продажи госпакетов акций на международных биржах.