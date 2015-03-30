В рамках реформы Нацбанка назначили еще одного главу департамента

Департамент финансового контроллинга Национального банка Украины возглавил Олег Стринжа, который с 2013 года занимал пост замглавы правления по финансовым вопросам банка «Ренессанс Капитал», сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, Стринжа проработал в банковской системе более 20 лет, в том числе в таких структурах как «Проминвестбанк», Национальный банк, «Сосьете Женераль Украина», «ИНГ Банк Украина», «Пекао Украина», «Русский Стандарт», «Универсалбанк».

Также сообщается, что департамент финансового контроллинга под его руководством будет выполнять функции организации и сопровождения процесса управления затратами, формирования затрат по видам деятельности и методологического сопровождения финансово-хозяйственных операций в автоматизированных системах, а также организации сметного процесса регулятора.

Читайте такжеВ Нацбанке назначили ответственного за монетарную стабильностьКак сообщал УНИАН, НБУ приступил к внутренней реорганизации с 1 декабря прошлого года. Комментируя старт реорганизации, глава НБУ сообщала об изменении вертикали управления в Нацбанке, в частности, разделении руководства регулятора на монетарный и рыночный блок.

Ранее глава НБУ анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.