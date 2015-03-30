Аудит выявил ухудшение показателя годового убытка «Укрэксимбанка» до 11,25 миллиарда гривень

Государственный «Укрэксимбанк» ухудшил показатель убытка за 2014 год до 11,249 млрд грн по результатам аудита, в то время как в ранее опубликованной отчетности этот показатель составлял 9,806 млрд грн.

Об этом говорится в аудиторском отчете за 2014 год, размещенном на сайте банка.

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Как сообщал УНИАН, государственный «Укрэксимбанк» обратился к инвесторам с просьбой отсрочить погашение евробондов на 750 млн долл. со сроком обращения до 27 апреля 2015 года на 3 месяца - до 27 июля 2015 года.

Международный валютный фонд 11 марта одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Согласно заявлению директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, программа открывает для Украины дополнительные возможности финансирования общим объемом порядка 40 млрд долл. и позволяет вести переговоры о реструктуризации госдолга в объеме 15 млрд долл.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежат государству.